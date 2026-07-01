Marche nordique, Ancien centre de loisirs La Sapinière, Saint-Étienne-du-Rouvray

mardi 25 août 2026 · Ancien centre de loisirs La Sapinière · Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Marche nordique Mardi 25 août, 15h30 Ancien centre de loisirs La Sapinière Seine-Maritime

Gratuit – Adultes. Venir en tenue de sport et avec ses bâtons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T15:30:00+02:00 – 2026-08-25T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-25T15:30:00+02:00 – 2026-08-25T17:30:00+02:00

Ancien centre de loisirs La Sapinière Chemin des Cateliers, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]

Marche rapide en forêt avec l’aide de bâtons. L’espace d’un été Sport