Marche nordique, Bois du Val-l’Abbé, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Marche nordique Mercredi 12 août, 10h00 Bois du Val-l’Abbé Seine-Maritime

Gratuit – Adultes. Rendez-vous sur le parking du bois du Val-l’Abbé. Venir en tenue de sport et avec ses bâtons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T10:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-12T10:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:00:00+02:00

Bois du Val-l’Abbé Avenue du Val-l’Abbé, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]

Marche rapide en forêt avec l’aide de bâtons. L’espace d’un été Sport