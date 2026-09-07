Marche Nordique DOUCE 2026-2027, île Charlemagne (base de loisirs), Saint-Jean-le-Blanc

Informations pratiques

Marche Nordique DOUCE 2026-2027 11 septembre – 16 octobre, les vendredis île Charlemagne (base de loisirs) Loiret

109€ de septembre à juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T13:30:00+02:00 – 2026-09-11T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T13:30:00+02:00 – 2026-10-16T15:00:00+02:00

Venez découvrir le nouveau cours de l’association DYNA GYM ORLEANS

MARCHE NORDIQUE DOUCE

Profitez des bienfaits de la marche nordique mais à son rythme

C’est un cours qui s’adresse à ceux et celles :

– qui ont un rythme incompatible avec la marche nordique pratiquée durant les autres séances

– qui veulent nous rejoindre en cours de saison et qui n’ont jamais pratiqué.

Le cours d’1h30 aura lieu le vendredi de 13h30 à 15h.

Lieux à retrouver sur le site de dyna gym orléans

île Charlemagne (base de loisirs) Levée de la Chevauchée 45650 Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « dynagym.orleans@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.85.68.22.51 »}]

Marche Nordique DOUCE 2026-2027 bord de loire marche nordique

MARCHE NORDIQUE DOUCE 2026-2027