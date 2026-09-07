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Marche Nordique DOUCE 2026-2027, île Charlemagne (base de loisirs), Saint-Jean-le-Blanc

vendredi 11 septembre 2026 · île Charlemagne (base de loisirs) · Saint-Jean-le-Blanc

Marche Nordique DOUCE 2026-2027, île Charlemagne (base de loisirs), Saint-Jean-le-Blanc

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
île Charlemagne (base de loisirs)
Adresse
Levée de la Chevauchée 45650 Saint Jean le Blanc
Ville
45650 Saint-Jean-le-Blanc
Département
Loiret
Tarif
109€ de septembre à juin

Marche Nordique DOUCE 2026-2027 11 septembre – 16 octobre, les vendredis île Charlemagne (base de loisirs) Loiret

109€ de septembre à juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T13:30:00+02:00 – 2026-09-11T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T13:30:00+02:00 – 2026-10-16T15:00:00+02:00

Venez découvrir le nouveau cours de l’association DYNA GYM ORLEANS
MARCHE NORDIQUE DOUCE
Profitez des bienfaits de la marche nordique mais à son rythme
C’est un cours qui s’adresse à ceux et celles :
– qui ont un rythme incompatible avec la marche nordique pratiquée durant les autres séances
– qui veulent nous rejoindre en cours de saison et qui n’ont jamais pratiqué.
Le cours d’1h30 aura lieu le vendredi de 13h30 à 15h.
Lieux à retrouver sur le site de dyna gym orléans

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Marche Nordique DOUCE 2026-2027 bord de loire marche nordique

MARCHE NORDIQUE DOUCE 2026-2027

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