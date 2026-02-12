La Saunière

Marche nordique

La Saunière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 09:30:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-06-13

Marche nordique d’une durée 2h, sous réserve d’une météo adaptée. .

La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com

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English : Marche nordique

L’événement Marche nordique La Saunière a été mis à jour le 2026-06-02 par Creuse Tourisme