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Marche nordique La Saunière

Marche nordique La Saunière

Marche nordique La Saunière jeudi 12 février 2026.

Ville : 23000 La Saunière

Département : Creuse

Début : jeudi 12 février 2026

Fin : jeudi 12 février 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

La Saunière

Marche nordique

La Saunière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 09:30:00
fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :
2026-02-12 2026-06-13

Marche nordique d’une durée 2h, sous réserve d’une météo adaptée.   .

La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29  marchenordiquepeps23@gmail.com

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English : Marche nordique

L’événement Marche nordique La Saunière a été mis à jour le 2026-06-02 par Creuse Tourisme