Marche nordique Peyrabout
Marche nordique Peyrabout samedi 28 mars 2026.
Marche nordique
Peyrabout Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Marche d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée.
A l’issue de la séance PEPS fêtera Noël. .
Peyrabout 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
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English : Marche nordique
L’événement Marche nordique Peyrabout a été mis à jour le 2026-03-16 par Creuse Tourisme