Marche nordique

Peyrabout Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Marche d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée.

A l’issue de la séance PEPS fêtera Noël. .

Peyrabout 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com

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English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Peyrabout a été mis à jour le 2026-03-16 par Creuse Tourisme