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Marche nordique Lac de Caniel Vittefleur

Marche nordique Lac de Caniel Vittefleur mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Lac de Caniel

Adresse : 4 Rue du Dessous des Bois

Ville : 76450 Vittefleur

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Vittefleur

Marche nordique

Lac de Caniel 4 Rue du Dessous des Bois Vittefleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 13:30:00
fin : 2026-05-13 15:00:00

Date(s) :
2026-05-13

Découvrez la marche nordique avec le JoJo Fit Club.
Voici le planning:
Mercredi 13/05, 13h30-15h00 Lac de Caniel
Mercredi 27/05, 13h30-15h00 Veulettes-sur-Mer
Mercredi 10/06, 13h30-15h00 Lac de Caniel
Mercredi 24/06, 13h30-15h00 Veulettes-sur-Mer
Inscription par téléphone ou par mail.   .

Lac de Caniel 4 Rue du Dessous des Bois Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 49 57 19 86  jojofitclub@gmail.com

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English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Vittefleur a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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