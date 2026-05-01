Marche nordique Lac de Caniel Vittefleur

Vittefleur

Marche nordique

Lac de Caniel 4 Rue du Dessous des Bois Vittefleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 13:30:00

fin : 2026-05-13 15:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Découvrez la marche nordique avec le JoJo Fit Club.

Voici le planning:

Mercredi 13/05, 13h30-15h00 Lac de Caniel

Mercredi 27/05, 13h30-15h00 Veulettes-sur-Mer

Mercredi 10/06, 13h30-15h00 Lac de Caniel

Mercredi 24/06, 13h30-15h00 Veulettes-sur-Mer

Inscription par téléphone ou par mail. .

Lac de Caniel 4 Rue du Dessous des Bois Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 49 57 19 86 jojofitclub@gmail.com

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English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Vittefleur a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre