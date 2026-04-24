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Marché normand Gavray-sur-Sienne

Marché normand Gavray-sur-Sienne

Marché normand Gavray-sur-Sienne samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Gavray

Ville : 50450 Gavray-sur-Sienne

Département : Manche

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Gavray-sur-Sienne

Marché normand

Gavray Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Marché normand matinée défilé de normands en costumes traditionnels, groupes de chanteurs et danseurs folkloriques avec les Chantous d’la Côte et La Roundainche, reconstitution de battages à l’ancienne avec les Battous du Cotentin, exposition et démonstration de vieux métiers, promenades en calèche, exposition de voitures, tracteurs anciens et carrioles à chevaux, comice agricole. Après-midi bal populaire. Soirée feu d’artifice, bal, restauration et buvette.
RDV dès 10h dans le bourg de Gavray (Gavray-sur-Sienne), le 12 juillet.   .

Gavray Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie  

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English : Marché normand

L’événement Marché normand Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-04-24 par Coutances Tourisme

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