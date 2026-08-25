Marche Octobre Rose Mairie de Bertrichamps Bertrichamps
vendredi 16 octobre 2026 · Mairie de Bertrichamps · Bertrichamps
Informations pratiques
Bertrichamps
Marche Octobre Rose
Mairie de Bertrichamps 85 Rue du Général Leclerc Bertrichamps Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 16:15:00
fin : 2026-10-16 19:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Une marche solidaire dans le cadre d’Octobre Rose est organisée avec le concours de l’école à Bertrichamps le vendredi 16 octobre. Le départ se fera à 16h15 devant l’école. Une collation sera offerte à l’arrivée du parcours à chaque participant. On compte sur vous, venez nombreux soutenir cette cause.Tout public
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Mairie de Bertrichamps 85 Rue du Général Leclerc Bertrichamps 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 14 10
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English :
A charity walk as part of Pink October is being organized in collaboration with the Bertrichamps School on Friday, October 16. The walk will begin at 4:15 p.m. in front of the school. A snack will be provided to each participant upon reaching the finish line. We’re counting on you—please come out in large numbers to support this cause.
L’événement Marche Octobre Rose Bertrichamps a été mis à jour le 2026-08-25 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS