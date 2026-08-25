Marche Octobre Rose Mairie de Bertrichamps Bertrichamps

Informations pratiques

Bertrichamps

Marche Octobre Rose

Mairie de Bertrichamps 85 Rue du Général Leclerc Bertrichamps Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 16:15:00

fin : 2026-10-16 19:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Une marche solidaire dans le cadre d’Octobre Rose est organisée avec le concours de l’école à Bertrichamps le vendredi 16 octobre. Le départ se fera à 16h15 devant l’école. Une collation sera offerte à l’arrivée du parcours à chaque participant. On compte sur vous, venez nombreux soutenir cette cause.Tout public

0 .

Mairie de Bertrichamps 85 Rue du Général Leclerc Bertrichamps 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 14 10

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English :

A charity walk as part of Pink October is being organized in collaboration with the Bertrichamps School on Friday, October 16. The walk will begin at 4:15 p.m. in front of the school. A snack will be provided to each participant upon reaching the finish line. We’re counting on you—please come out in large numbers to support this cause.

L’événement Marche Octobre Rose Bertrichamps a été mis à jour le 2026-08-25 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS