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Marché paysan Halles Idron

samedi 3 octobre 2026 · Halles · Idron

Marché paysan Halles Idron

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Halles
Adresse
3 Avenue du Stade
Ville
64320 Idron
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Idron

Marché paysan

Halles 3 Avenue du Stade Idron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 08:00:00
fin : 2026-10-03 13:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Le marché a lieu le samedi de 8h00 à 13h00.
Vous y trouverez les spécialistes des métiers de bouches et vous pourrez vous faire plaisir avec des produits frais, de saison et locaux.   .

Halles 3 Avenue du Stade Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 74 03 

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English : Marché paysan

L’événement Marché paysan Idron a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau

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