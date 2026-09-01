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AGENDA · Réguisheim

Marché Paysan Réguisheim

vendredi 18 septembre 2026 · Réguisheim

Marché Paysan Réguisheim

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place de l'Eglise
Ville
68890 Réguisheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Réguisheim

Marché Paysan

Place de l’Eglise Réguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Venez célébrer les saveurs de notre terroir le 3ème vendredi du mois, d’avril à septembre !

Le village de Réguisheim vous invite à son marché paysan, un rendez-vous convivial autour de l’agriculture locale, du maraîchage et des bons produits de saison.

Buvette et possibilité de manger sur place ou emporter.

Soutenez les producteurs et partagez un moment chaleureux en plein cœur du village. 0  .

Place de l’Eglise Réguisheim 68890 Haut-Rhin Grand Est   drahmasser.bura@gmail.com

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English :

L’événement Marché Paysan Réguisheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Centre Haut-Rhin Ensisheim

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