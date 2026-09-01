Marché Paysan Réguisheim
vendredi 18 septembre 2026 · Réguisheim
Informations pratiques
Réguisheim
Marché Paysan
Place de l’Eglise Réguisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Venez célébrer les saveurs de notre terroir le 3ème vendredi du mois, d’avril à septembre !
Le village de Réguisheim vous invite à son marché paysan, un rendez-vous convivial autour de l’agriculture locale, du maraîchage et des bons produits de saison.
Buvette et possibilité de manger sur place ou emporter.
Soutenez les producteurs et partagez un moment chaleureux en plein cœur du village. 0 .
Place de l’Eglise Réguisheim 68890 Haut-Rhin Grand Est drahmasser.bura@gmail.com
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English :
L’événement Marché Paysan Réguisheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
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