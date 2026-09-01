Informations pratiques

Bouconville

Marche pédestre

Place Bouconville Ardennes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Rando

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Parcours de 7.3kmDurée 1h30

.

Place Bouconville 08250 Ardennes Grand Est +33 7 72 13 68 78

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English :

7.3 km route | Duration: 1 hour 30 minutes

L’événement Marche pédestre Bouconville a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme