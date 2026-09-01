AGENDA · Bouconville
Marche pédestre Bouconville
dimanche 13 septembre 2026 · Bouconville
Informations pratiques
Bouconville
Marche pédestre
Place Bouconville Ardennes
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Rando
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Parcours de 7.3kmDurée 1h30
.
Place Bouconville 08250 Ardennes Grand Est +33 7 72 13 68 78
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English :
7.3 km route | Duration: 1 hour 30 minutes
L’événement Marche pédestre Bouconville a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme