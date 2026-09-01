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AGENDA · Bouconville

Marche pédestre Bouconville

dimanche 13 septembre 2026 · Bouconville

Marche pédestre Bouconville

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Place
Ville
08250 Bouconville
Département
Ardennes
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif Rando

Bouconville

Marche pédestre

Place Bouconville Ardennes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Rando

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Parcours de 7.3kmDurée 1h30
  .

Place Bouconville 08250 Ardennes Grand Est +33 7 72 13 68 78 

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English :

7.3 km route | Duration: 1 hour 30 minutes

L’événement Marche pédestre Bouconville a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme