Bougé-Chambalud

Marché Point de vente d’Atout Fruit

Entrée du village Bougé-Chambalud Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-15

Point de vente de l’association Atout Fruit. Propose les fruits à noyau de l’été cueillis du jour ou de la veille.

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Entrée du village Bougé-Chambalud 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 75 13 50

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English : Point de vente d’Atout Fruit

Point of sale of the association Atout Fruit. Offers summer stone fruits picked the same day or the day before.

L’événement Marché Point de vente d’Atout Fruit Bougé-Chambalud a été mis à jour le 2021-10-27 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône