Arrigny

Marché populaire à Arrigny

Arrigny Arrigny Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

17 mai à partir de 10h Venez vous détendre en flânant dans les rues de ce petit village au bord du Der lors de notre premier marché de l’année.Tout public

Venez vous détendre en flânant dans les rues de ce petit village au bord du Der lors de notre premier marché de l’année.

Créateurs, producteurs, artisans, commerçants, maraîcher… Entre gourmandises, objets faits main et trouvailles originales, il y en aura pour tous les goûts.

Profitez de ce moment convivial en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et authentique.

On vous attend nombreux !!!

Si vous faites parti de la team exposants ===> inscription par mail: comiteanimationarrigny@gmail.com .

Arrigny Arrigny 51290 Marne Grand Est comiteanimationarrigny@gmail.com

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English : Marché populaire à Arrigny

may 17 from 10am Come and relax as you stroll through the streets of this small village on the banks of the River Der at our first market of the year.

L’événement Marché populaire à Arrigny Arrigny a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne