Informations pratiques

Boulzicourt

Marche populaire à Boulzicourt

Salle polyvalente Boulzicourt Ardennes

Tarif : 4 – 4 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

L’Association BURKIN’ARDENN’AVENIR organise sa 7ème marche populaire le dimanche 30 août à BOULZICOURT.Départ avant 13hQuatre parcours 5-10-15-20 kms Restauration BuvetteEgalement ce jour, la boutique du Karité ouvre ses portes à la salle polyvalente de Boulzicourt.Crèmes, pommades, savons à base de karité du Burkina Faso y seront disponibles. Les recette de cette journée seront consacrées à l’entretien des deux écoles et du collège du village de Galgouli soutenu par l’association depuis 18 ans, ce sont 700 jeunes scolarisés auxquels vous venez en aide en participant à cet évènement.

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Salle polyvalente Boulzicourt 08410 Ardennes Grand Est +33 6 84 20 24 18 burkin-ardenn-avenir@neuf.fr

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English :

The BURKIN’ARDENN’AVENIR Association is organizing its 7th fun walk on Sunday, August 30, in BOULZICOURT.Start before 1:00 p.m. Four routes: 5, 10, 15, and 20 km. Food and refreshments available. Also on this day, the Karité shop will open its doors at the Boulzicourt multipurpose hall.Shea butter-based creams, lotions, and soaps from Burkina Faso will be available there. Proceeds from the day will go toward maintaining the two elementary schools and the middle schoolin the village of Galgouli, which the association has supported for 18 years. By participating in this event, you are helping 700 young students.

L’événement Marche populaire à Boulzicourt Boulzicourt a été mis à jour le 2026-07-09 par Ardennes Tourisme