Marche populaire internationale Auboué
Marche populaire internationale Auboué dimanche 15 mars 2026.
Marche populaire internationale
Auboué Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 07:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
10ème marche populaire internationale organisée pars les randonneurs du pays de l’Orne
Parcours: 5 10 15 20 kmTout public
.
Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 35 23 37 83 lesrandonneursdupaysdelorne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
10th international popular walk organized by les randonneurs du pays de l’Orne
Routes: 5 10 15 20 km
L’événement Marche populaire internationale Auboué a été mis à jour le 2026-02-13 par MILTOL