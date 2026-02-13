Marche populaire internationale

Auboué Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 07:00:00

fin : 2026-03-15

10ème marche populaire internationale organisée pars les randonneurs du pays de l’Orne

Parcours: 5 10 15 20 kmTout public

Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 35 23 37 83 lesrandonneursdupaysdelorne@gmail.com

English :

10th international popular walk organized by les randonneurs du pays de l’Orne

Routes: 5 10 15 20 km

