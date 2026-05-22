Knutange

Marche populaire IVV

rue de la république Knutange Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14 13:00:00

Date(s) :

2026-06-14

La Ville de Knutange organise la 22ème édition de la Marche Populaire IVV, en partenariat avec le Salon du Bien Être. Cette manifestation conviviale, sportive et ouverte à tous propose plusieurs parcours adaptés aux envies de chacun. Les participants pourront profiter d’une ambiance familiale au cœur de la nature, avec possibilité de restauration sur place. Les chiens tenus en laisse sont acceptés. licence FFSP obligatoireTout public

3 .

rue de la république Knutange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 52 76 mairie.knutange@wanadoo.fr

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English :

The town of Knutange is organizing the 22nd edition of the Marche Populaire IVV, in partnership with the Salon du Bien Être. This friendly, sporting event is open to all, with several routes to suit all tastes. Participants can enjoy a family atmosphere in the heart of nature, with the option of on-site catering. Dogs on a leash are welcome. FFSP license required

L’événement Marche populaire IVV Knutange a été mis à jour le 2026-05-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME