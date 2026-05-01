La Neuvelle-lès-Lure

Marche Populaire

La Neuvelle-lès-Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 14:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Partez à la découverte des paysages autour de La Neuvelle-lès-Lure à l’occasion de la 16ᵉ marche populaire !

Entre chemins nature et ambiance conviviale, cette marche ouverte à tous est l’occasion idéale de partager un moment sportif et chaleureux en famille ou entre amis ‍♀️☀️

Dimanche 17 mai 2026

Départ depuis la salle des fêtes de La Neuvelle-lès-Lure

Départs libres entre 8 h et 14 h

Deux parcours au choix

6 km

13 km .

La Neuvelle-lès-Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 97 99 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche Populaire

L’événement Marche Populaire La Neuvelle-lès-Lure a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE