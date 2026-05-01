Marche Populaire La Neuvelle-lès-Lure
Marche Populaire La Neuvelle-lès-Lure dimanche 17 mai 2026.
La Neuvelle-lès-Lure
Marche Populaire
La Neuvelle-lès-Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 14:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Partez à la découverte des paysages autour de La Neuvelle-lès-Lure à l’occasion de la 16ᵉ marche populaire !
Entre chemins nature et ambiance conviviale, cette marche ouverte à tous est l’occasion idéale de partager un moment sportif et chaleureux en famille ou entre amis ♀️☀️
Dimanche 17 mai 2026
Départ depuis la salle des fêtes de La Neuvelle-lès-Lure
Départs libres entre 8 h et 14 h
Deux parcours au choix
6 km
13 km .
La Neuvelle-lès-Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 97 99 59
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English : Marche Populaire
L’événement Marche Populaire La Neuvelle-lès-Lure a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE