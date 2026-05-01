Marche populaire- L’espoir De La Butte Vouhenans
Marche populaire- L’espoir De La Butte Vouhenans dimanche 17 mai 2026.
Vouhenans
Marche populaire- L’espoir De La Butte
7 Rue de la Grand Vie Vouhenans Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Dimanche 17 mai 2026, l’Association L’Espoir de la Butte organise une marche populaire à Vouhenans!
Possibilité de restauration sur place. Réservation au moment de l’inscription.
– Repas à 13 euros apéritif, assiette de frites, 2 merguez ou saucisses, fromage, dessert, café. ☕️
– Sandwich (merguez, saucisse ou knack) 2 euros 50
– Barquette de frites 2 euros
– Barquette de frites + 1 saucisse ou 1 merguez ou 1 knack 3 euros 50 .
7 Rue de la Grand Vie Vouhenans 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Marche populaire- L’espoir De La Butte
L’événement Marche populaire- L’espoir De La Butte Vouhenans a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE