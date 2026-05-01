Vouhenans

Marche populaire- L’espoir De La Butte

7 Rue de la Grand Vie Vouhenans Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Dimanche 17 mai 2026, l’Association L’Espoir de la Butte organise une marche populaire à Vouhenans!

Possibilité de restauration sur place. Réservation au moment de l’inscription.

– Repas à 13 euros apéritif, assiette de frites, 2 merguez ou saucisses, fromage, dessert, café. ☕️

– Sandwich (merguez, saucisse ou knack) 2 euros 50

– Barquette de frites 2 euros

– Barquette de frites + 1 saucisse ou 1 merguez ou 1 knack 3 euros 50 .

7 Rue de la Grand Vie Vouhenans 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche populaire- L’espoir De La Butte

L’événement Marche populaire- L’espoir De La Butte Vouhenans a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE