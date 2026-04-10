Neubois

Marche populaire

route de Thanvillé Neubois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Troisième édition de la marche populaire au départ de Neubois. Les parcours sont en partie en forêt avec des points de vue remarquables château du Frankenbourg, rocher du Coucou, roche des fées.

Départ de 7h à 12h pour le parcours de 23 km, de 7h à 13h pour le parcours de 12 km et de 7h à 14h pour le parcours de7 km. Arrivée limitée à 17h.

Une boisson et une petite collation gratuites à chaque contrôle. Possibilité de restauration chaude à l’arrivée. Inscription sur place. .

route de Thanvillé Neubois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 18 94 15 kritt.neubois@gmail.com

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English :

L’événement Marche populaire Neubois a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé