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Soirée Biergarten Neubois

Soirée Biergarten Neubois vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 1 rue Principale

Ville : 67220 Neubois

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Neubois

Soirée Biergarten

1 rue Principale Neubois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08 2026-08-07

Venez profiter d’une belle soirée estivale au coeur de Neubois.
Tartes flambées, knacks et gaufres à déguster dans une ambiance conviviale.   .

1 rue Principale Neubois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 97 86 69 

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English :

L’événement Soirée Biergarten Neubois a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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