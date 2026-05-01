Soirée Biergarten Neubois
Soirée Biergarten Neubois vendredi 8 mai 2026.
Neubois
Soirée Biergarten
1 rue Principale Neubois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08 2026-08-07
Venez profiter d’une belle soirée estivale au coeur de Neubois.
Tartes flambées, knacks et gaufres à déguster dans une ambiance conviviale. .
1 rue Principale Neubois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 97 86 69
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English :
L’événement Soirée Biergarten Neubois a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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