Neubois

Soirée Biergarten

1 rue Principale Neubois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08 2026-08-07

Venez profiter d’une belle soirée estivale au coeur de Neubois.

Tartes flambées, knacks et gaufres à déguster dans une ambiance conviviale. .

1 rue Principale Neubois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 97 86 69

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English :

L’événement Soirée Biergarten Neubois a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé