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Récital De la mélodie française à l’opérette Festi’Val Passeurs de Musique Neubois

vendredi 21 août 2026 · Neubois

Récital De la mélodie française à l’opérette Festi’Val Passeurs de Musique Neubois

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
26 Rue du Frankenbourg
Ville
67220 Neubois
Département
Bas-Rhin
Tarif

Neubois

Récital De la mélodie française à l’opérette Festi’Val Passeurs de Musique

26 Rue du Frankenbourg Neubois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Concert proposé par les artistes invités des deux premières éditions.
Et si l’on parcourait l’alphabet en chanson ? De A à Z, ce concert propose un voyage original à travers la mélodie française et l’opérette, où chaque lettre devient prétexte à découvrir une œuvre, un compositeur ou une émotion.   .

26 Rue du Frankenbourg Neubois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59  contact.ensemblek@gmail.com

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English :

Concert featuring guest artists from the first two editions.

L’événement Récital De la mélodie française à l’opérette Festi’Val Passeurs de Musique Neubois a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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