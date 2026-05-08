Récital De la mélodie française à l’opérette Festi’Val Passeurs de Musique Neubois
vendredi 21 août 2026 · Neubois
Informations pratiques
Neubois
Récital De la mélodie française à l’opérette Festi’Val Passeurs de Musique
26 Rue du Frankenbourg Neubois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Concert proposé par les artistes invités des deux premières éditions.
Et si l’on parcourait l’alphabet en chanson ? De A à Z, ce concert propose un voyage original à travers la mélodie française et l’opérette, où chaque lettre devient prétexte à découvrir une œuvre, un compositeur ou une émotion. .
26 Rue du Frankenbourg Neubois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59 contact.ensemblek@gmail.com
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English :
Concert featuring guest artists from the first two editions.
L’événement Récital De la mélodie française à l’opérette Festi’Val Passeurs de Musique Neubois a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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