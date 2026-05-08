Informations pratiques

Neubois

Récital De la mélodie française à l’opérette Festi’Val Passeurs de Musique

26 Rue du Frankenbourg Neubois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Concert proposé par les artistes invités des deux premières éditions.

Et si l’on parcourait l’alphabet en chanson ? De A à Z, ce concert propose un voyage original à travers la mélodie française et l’opérette, où chaque lettre devient prétexte à découvrir une œuvre, un compositeur ou une émotion. .

26 Rue du Frankenbourg Neubois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59 contact.ensemblek@gmail.com

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English :

Concert featuring guest artists from the first two editions.

L’événement Récital De la mélodie française à l’opérette Festi’Val Passeurs de Musique Neubois a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé