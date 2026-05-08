Festi’Val Passeurs de musique : De la mélodie française à l’opérette, Église de Neubois, Neubois

Informations pratiques

Festi’Val Passeurs de musique : De la mélodie française à l’opérette Vendredi 21 août, 20h00 Église de Neubois Bas-Rhin

Tarif plein : 10€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:00:00+02:00

C’est un duo complice qui donnera vie à cet abécédaire musical en explorant l’univers de l’opéra : la soprano Mélanie Moussay et la pianiste Marie Stoecklé. Toutes deux se connaissent depuis plus de vingt ans. Leur rencontre est née d’un simple projet de concert et s’est rapidement transformée en une collaboration artistique durable et une amitié sincère. Depuis, elles ont imaginé ensemble plusieurs créations audacieuses dans le but de rendre le répertoire classique vivant et accessible.

Pour cet abécédaire lyrique, les deux artistes font le tour de l’alphabet en chantant uniquement en français. Chaque lettre se rattache au titre d’une œuvre et devient l’occasion de découvrir, par exemple, les mélodies d’Offenbach, Poulenc, Duparc ou encore Weill… composées à partir des textes de Maurice Carême, Jacques Prévert, Boris Vian, etc.

Un format ludique qui séduira autant les amateurs de musique classique que les spectateurs désireux de découvrir le répertoire lyrique sous un angle nouveau.

Avec : Mélanie Moussay, soprano ; Marie Stoecklé, piano

Tout public

Petite restauration proposée par le Conseil de fabriqueet la Chorale Sainte-Cécile

Église de Neubois 26 Rue du Frankenbourg, 67220 Neubois Neubois 67220 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/l-ensemble-k/evenements/de-la-melodie-francaise-a-l-operette-1 »}, {« type »: « email », « value »: « production.ensemblek@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769776959 »}]

Et si l’on parcourait l’alphabet en musique ? De A à Z, ce récital original invite le public à un voyage à travers la mélodie française et l’opérette. festival chanson

L’Ensemble K