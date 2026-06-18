Marché potier Prometer Saint-Sulpice-les-Feuilles

Saint-Sulpice-les-Feuilles

Marché potier

Prometer 1 La Valette Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Marché potier à l’occasion des 30 ans du Centre Céramique PROMETER. .

Prometer 1 La Valette Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 84 65 80

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English : Marché potier

L’événement Marché potier Saint-Sulpice-les-Feuilles a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin