AGENDA · Goulien
Marche pour Octobre Rose Goulien
dimanche 11 octobre 2026 · Goulien
Informations pratiques
Goulien
Marche pour Octobre Rose
Bourg Goulien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 13:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Marche solidaire, plusieurs boucles dont un circuit faisable avec les enfants. .
Bourg Goulien 29770 Finistère Bretagne +33 6 19 87 70 42
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English :
L’événement Marche pour Octobre Rose Goulien a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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