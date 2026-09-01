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AGENDA · Goulien

Marche pour Octobre Rose Goulien

dimanche 11 octobre 2026 · Goulien

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Bourg
Ville
29770 Goulien
Département
Finistère
Tarif

Goulien

Marche pour Octobre Rose

Bourg Goulien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 13:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Marche solidaire, plusieurs boucles dont un circuit faisable avec les enfants.   .

Bourg Goulien 29770 Finistère Bretagne +33 6 19 87 70 42 

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English :

L’événement Marche pour Octobre Rose Goulien a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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