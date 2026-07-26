Marché d’Automne Goulien
dimanche 27 septembre 2026 · Goulien
Informations pratiques
Goulien
Marché d’Automne
Stade de Kerros Goulien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Goulien Sports en collaboration avec les Jardiniers des 2 Baies organise le dimanche 27 Septembre 2026 de 10 h à 18 h au Stade de Kerros à GOULIEN son Marché d’Automne, il est ouvert à toute activité alimentaire, artisanale …etc.. En tant qu’exposant si cette manifestation vous intéresse nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant soit par mail à my.goraguer@orange.fr ou par courrier à Marie Yvonne GORAGUER 2, rte de la Pointe du Raz 29770 AUDIERNE Tél 06 61 07 08 72 ou 0298703727
L’Inscription au marché et L’emplacement sont gratuits .
Stade de Kerros Goulien 29770 Finistère Bretagne +33 6 61 07 08 72
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English :
L’événement Marché d’Automne Goulien a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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