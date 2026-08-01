Informations pratiques

Goulien

Projection du film de Christian Pelras Goulien, le retour

Salle communale Goulien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

A partir de films de Christian Pelras. .

Salle communale Goulien 29770 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Projection du film de Christian Pelras Goulien, le retour Goulien a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz