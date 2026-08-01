AGENDA · Goulien
Projection du film de Christian Pelras Goulien, le retour Goulien
mardi 11 août 2026 · Goulien
Informations pratiques
Goulien
Projection du film de Christian Pelras Goulien, le retour
Salle communale Goulien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
A partir de films de Christian Pelras. .
Salle communale Goulien 29770 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Projection du film de Christian Pelras Goulien, le retour Goulien a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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