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AGENDA · Goulien

Projection du film de Christian Pelras Goulien, le retour Goulien

mardi 11 août 2026 · Goulien

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle communale
Ville
29770 Goulien
Département
Finistère
Tarif

Goulien

Projection du film de Christian Pelras Goulien, le retour

Salle communale Goulien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

A partir de films de Christian Pelras.   .

Salle communale Goulien 29770 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Projection du film de Christian Pelras Goulien, le retour Goulien a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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