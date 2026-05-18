Visite guidée de la réserve du Cap Sizun Goulien

Goulien

Visite guidée de la réserve du Cap Sizun

Réserve du Cap Sizun Goulien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Un panorama, des oiseaux et des fleurs

La réserve du Cap Sizun, à Goulien, vous fait découvrir les oiseaux de mer et la flore des falaises.

La réserve associative du Cap Sizun, à Goulien, permet au visiteur de découvrir les oiseaux marins. De nombreux cormorans huppés, grands cormorans, goélands bruns, argentés ou marins, océanite tempête, guillemots de Troïl et fulmars boréaux se sont reproduit au printemps dans les falaises. L’été est la période d’envol des jeunes de l’année. Certains, comme le guillemot sont déjà repartis en mer, d’autres comme le fulmar boréal prennent leur envol seulement à la fin du mois d’août. Les oiseaux terrestres ne sont pas en reste, grand corbeau, crave à bec rouge et faucon pèlerin nichent également dans les falaises de la réserve. Les bruyères fleurissent tout l’été sur la lande, accompagnées d’une flore particulière des pelouses maritimes.

L’application EcoBalade (téléchargement gratuit) permet au visiteur de découvrir par lui même les principales richesses naturelles du site (photos et chant des oiseaux, photos et clé d’identification des plantes.)

Visite Guidée

Pendant l’été 2026, une visite guidée vous est proposée. Un guide naturaliste vous fait découvrir l’histoire du site, les oiseaux à l’aide de jumelles et de longue vue, mais aussi la flore exceptionnelle du littoral pelouse maritime, fleurs des rochers, et lande à bruyères. Nombre limité à 20 personnes. SANS réservation. Durée 1h30. Tarifs 8 € par adulte, 5 € tarif réduit, gratuit pour les de 12 ans. Le prix comprend le prêt d’une paire de jumelles à chacun.

Réserve du Cap Sizun 29770 Goulien.

Conservatoire d’ Espaces Naturels Bretagne Bretagne Vivante

Livret de découverte en vente à l’épicerie de Goulien et Offices de tourisme du Cap Sizun

https://ecobalade.fr

https://www.reserve-cap-sizun.org .

Réserve du Cap Sizun Goulien 29770 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Visite guidée de la réserve du Cap Sizun Goulien a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz