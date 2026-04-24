Goulien

Landes et moutons en fête

Réserve du Cap Sizun Goulien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14 23:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Il y a 40 ans, en 1986, arrivaient les premiers moutons Landes de Bretagne, race quasiment disparue à ce moment-là.

Dans le cadre du projet mission nature, qui vise à réouvrir un secteur de landes pour y installer le troupeau, on a décidé d’organiser l’évènement et fêter les 40 ans.

Retrouvez le programme sur le site https://www.bretagne-vivante.org .

Réserve du Cap Sizun Goulien 29770 Finistère Bretagne

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English : Landes et moutons en fête

L’événement Landes et moutons en fête Goulien a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz