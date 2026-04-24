Landes et moutons en fête Goulien
Landes et moutons en fête Goulien dimanche 14 juin 2026.
Goulien
Landes et moutons en fête
Réserve du Cap Sizun Goulien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14 23:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Il y a 40 ans, en 1986, arrivaient les premiers moutons Landes de Bretagne, race quasiment disparue à ce moment-là.
Dans le cadre du projet mission nature, qui vise à réouvrir un secteur de landes pour y installer le troupeau, on a décidé d’organiser l’évènement et fêter les 40 ans.
Retrouvez le programme sur le site https://www.bretagne-vivante.org .
Réserve du Cap Sizun Goulien 29770 Finistère Bretagne
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English : Landes et moutons en fête
L’événement Landes et moutons en fête Goulien a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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