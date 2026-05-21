Goulien

Feu de St Jean

Stade de Kerros Goulien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Feu de St Jean organisé par GOULIEN SPORTS aura lieu le samedi 27 Juin 2026 au stade de Kerros à GOULIEN à partir de 19 h

Sur place restauration Moules Frites -Grillades -Crêpes, boissons

Le Feu sera allumé à la tombée de la nuit si les conditions météorologiques le permettent. .

Stade de Kerros Goulien 29770 Finistère Bretagne +33 6 61 07 08 72

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English :

L’événement Feu de St Jean Goulien a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz