Feu de St Jean Goulien
Feu de St Jean Goulien samedi 27 juin 2026.
Goulien
Feu de St Jean
Stade de Kerros Goulien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Feu de St Jean organisé par GOULIEN SPORTS aura lieu le samedi 27 Juin 2026 au stade de Kerros à GOULIEN à partir de 19 h
Sur place restauration Moules Frites -Grillades -Crêpes, boissons
Le Feu sera allumé à la tombée de la nuit si les conditions météorologiques le permettent. .
Stade de Kerros Goulien 29770 Finistère Bretagne +33 6 61 07 08 72
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English :
L’événement Feu de St Jean Goulien a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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