Landes et moutons en fête Goulien
Landes et moutons en fête Goulien dimanche 14 juin 2026.
Goulien
Landes et moutons en fête
Reserve de Goulien Goulien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Pour fêter les 40 ans de l’écopaturage sur la Réserve de Goulien CEN BRETAGNE VIVANTE organise un manifestation festive ouverte à tous petits et grands avec:
Ateliers Insectes, Estran, Planctons
Atelier créatif de mobiles avec Anna Le Moine Gray
Balades découvertes.
Tonte de moutons.
Groupes musicaux et petite restauration. .
Reserve de Goulien Goulien 29770 Finistère Bretagne +33 6 81 04 94 95
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English :
L’événement Landes et moutons en fête Goulien a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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