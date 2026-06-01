Goulien

Landes et moutons en fête

Reserve de Goulien Goulien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Pour fêter les 40 ans de l’écopaturage sur la Réserve de Goulien CEN BRETAGNE VIVANTE organise un manifestation festive ouverte à tous petits et grands avec:

Ateliers Insectes, Estran, Planctons

Atelier créatif de mobiles avec Anna Le Moine Gray

Balades découvertes.

Tonte de moutons.

Groupes musicaux et petite restauration. .

Reserve de Goulien Goulien 29770 Finistère Bretagne +33 6 81 04 94 95

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English :

L’événement Landes et moutons en fête Goulien a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz