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Landes et moutons en fête Goulien

Landes et moutons en fête Goulien dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Reserve de Goulien

Ville : 29770 Goulien

Département : Finistère

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Goulien

Landes et moutons en fête

Reserve de Goulien Goulien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Pour fêter les 40 ans de l’écopaturage sur la Réserve de Goulien CEN BRETAGNE VIVANTE organise un manifestation festive ouverte à tous petits et grands avec:
Ateliers Insectes, Estran, Planctons
Atelier créatif de mobiles avec Anna Le Moine Gray
Balades découvertes.
Tonte de moutons.
Groupes musicaux et petite restauration.   .

Reserve de Goulien Goulien 29770 Finistère Bretagne +33 6 81 04 94 95 

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English :

L’événement Landes et moutons en fête Goulien a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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