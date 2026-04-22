Marche pour tous Steinbourg
Marche pour tous Steinbourg vendredi 1 mai 2026.
Steinbourg
Marche pour tous
Maison des associations Steinbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 07:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
3 parcours (6 10 18 km) Boissons et petite restauration payante sur le parcours. .
Maison des associations Steinbourg 67790 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 66 12 64 ponse.steinbourg@gmail.com
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English :
L’événement Marche pour tous Steinbourg a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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