Steinbourg

Marche pour tous

Maison des associations Steinbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 07:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

3 parcours (6 10 18 km) Boissons et petite restauration payante sur le parcours. .

Maison des associations Steinbourg 67790 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 66 12 64 ponse.steinbourg@gmail.com

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English :

L’événement Marche pour tous Steinbourg a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région