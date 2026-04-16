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Marché producteurs & artisans locaux Aiglepierre

Marché producteurs & artisans locaux Aiglepierre mardi 5 mai 2026.

Adresse : Place du village

Ville : 39110 Aiglepierre

Département : Jura

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Aiglepierre

Marché producteurs & artisans locaux

Place du village 1 Place des Tilleuls Aiglepierre Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 17:30:00
fin : 2026-05-05 20:30:00

Date(s) :
2026-05-05 2026-06-02 2026-07-07 2026-08-04 2026-09-01 2026-10-06

Artisans et producteurs locaux
Bar la Grange ouvert   .

Place du village 1 Place des Tilleuls Aiglepierre 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 19 41  mairie@aiglepierre.fr

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English : Marché producteurs & artisans locaux

L’événement Marché producteurs & artisans locaux Aiglepierre a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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