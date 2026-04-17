Morceaux de vie Place des Tilleuls Aiglepierre

Aiglepierre

Morceaux de vie

Place des Tilleuls Bar la Grange Aiglepierre Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Théâtre Morceaux de vie par la Cie Pakapaze.

Écriture et jeu par Jérôme Rousselet.

Au chapeau !

Morceaux de vie ou monceaux de vie ! C’est selon, c’est à l’envie. Des envies d’ailleurs quand on est enraciné plus ou moins profondément dans la terre de ses ancêtres. Depuis des siècles, paysan de père en fils. Depuis des siècles Mayennais de père en fils.

Bref c’est du lourd et du costaud au niveau identitaire. Quand on ajoute à cela une ferme familiale occupée depuis 1802 par mon frère, père, arrière et arrière…un vrai inventaire.

Alors comment se fait-il que moi, Jérôme Rousselet, j’ai fini par tomber dans le spectacle ? Que s’est-il passé ? Tout ça, je vais vous le raconter. Pas ma vie intime quand même ! Ce n’est pas mon genre. Par contre je vais vous balancer quelques morceaux…de vie…et d’autres choses…en prose…sans pause. Et tout ça, avec humour, tendresse et férocité. .

Place des Tilleuls Bar la Grange Aiglepierre 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 12 61 24

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English : Morceaux de vie

L’événement Morceaux de vie Aiglepierre a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA