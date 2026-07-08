Création en perles Médiathèque Poligny
mardi 18 août 2026 · Médiathèque · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Création en perles
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Venez faire des créations en perles et coquillages pour fêter l’été !
Atelier animé par Gabrielle, à partir de 6 ans.
Atelier, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 6 ans. .
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
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English : Création en perles
L’événement Création en perles Poligny a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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