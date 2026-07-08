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AGENDA · Poligny

Création en perles Médiathèque Poligny

mardi 18 août 2026 · Médiathèque · Poligny

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
11 Avenue de la République
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Poligny

Création en perles

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Venez faire des créations en perles et coquillages pour fêter l’été !
Atelier animé par Gabrielle, à partir de 6 ans.
Atelier, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 6 ans.   .

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29  mediatheque.poligny@cc-aps.fr

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English : Création en perles

L’événement Création en perles Poligny a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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