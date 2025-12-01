Loto de l’Amicale des Vétérans du Foot Salle des fêtes Poligny

Loto de l’Amicale des Vétérans du Foot Salle des fêtes Poligny samedi 13 décembre 2025.

Poligny Jura

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-12-13 18:00:00
Ouverture des portes 18h
Début 20h

Le loto est animé par Elisabeth. 4 000 € de lots dont des bons d’achat de 20 à 1 000 €.

6 € la carte, 15 € la plaque de 3, 20 € la plaque de 4, 25 € la plaque de 6, 30 € la plaque de 8, 35 € la plaque de 12.

Buvette et petite restauration.   .

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 43 12 65 

