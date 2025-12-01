Loto de l’Amicale des Vétérans du Foot Salle des fêtes Poligny
Loto de l’Amicale des Vétérans du Foot
Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny Jura
2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Ouverture des portes 18h
Début 20h
Le loto est animé par Elisabeth. 4 000 € de lots dont des bons d’achat de 20 à 1 000 €.
6 € la carte, 15 € la plaque de 3, 20 € la plaque de 4, 25 € la plaque de 6, 30 € la plaque de 8, 35 € la plaque de 12.
Buvette et petite restauration. .
Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 43 12 65
