Loto de l’Amicale des Vétérans du Foot Salle des fêtes Poligny

Loto de l’Amicale des Vétérans du Foot

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny Jura

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Ouverture des portes 18h

Début 20h

Le loto est animé par Elisabeth. 4 000 € de lots dont des bons d’achat de 20 à 1 000 €.

6 € la carte, 15 € la plaque de 3, 20 € la plaque de 4, 25 € la plaque de 6, 30 € la plaque de 8, 35 € la plaque de 12.

Buvette et petite restauration. .

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 43 12 65

English : Loto de l’Amicale des Vétérans du Foot

German : Loto de l’Amicale des Vétérans du Foot

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto de l’Amicale des Vétérans du Foot Poligny a été mis à jour le 2025-11-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA