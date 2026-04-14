À la découverte d’ENILEA campus de Poligny ! L’école des savoir-faire de demain, Enilea Campus Poligny, Poligny

À la découverte d’ENILEA campus de Poligny ! L’école des savoir-faire de demain Vendredi 5 juin, 09h00, 10h30 Enilea Campus Poligny Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Pour cette visite, vous serez aux côtés d’un guide formateur de l’école qui vous accompagnera tout au long de votre parcours dans notre galerie vitrée, aménagée de panneaux explicatifs et de vidéos. Depuis cette galerie surplombante, vous découvrirez toutes les méthodes d’innovation, de transformation alimentaire et cosmétique, ainsi que les processus de sécurité sanitaire et de contrôle qualité. Le tout accompagné d’une vue sur les ateliers de transformation alimentaire, où vous pourrez observer les procédés de fabrication.

À la fin de la visite, il sera possible d’acheter des produits laitiers et brassicoles fabriqués par nos élèves au magasin de l’école.

Durée : 1h15/30.

Deux horaires possibles : 9h et 10h30.

Sur réservation – 25/30 personnes par créneaux proposés.

Enilea Campus Poligny 16 rue de Versailles 39800 Poligny Poligny 39800 Le Chesnay Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « recrutement.poligny@educagri.fr »}]

Visite de la halle de génie alimentaire pour une découverte de la transformation alimentaire, des métiers et des formations associées. enilea innovation

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