Poligny

Chants du Moyen Age à nos jours

Salle des Fêtes Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 19:00:00

fin : 2026-06-02 20:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Concert Tout public 1 h

Chœur de Mi-Scène dirigé par Jean-Jacques DORIER

Chants du Moyen Age à nos jours

Le Chœur de Mi-Scène est un ensemble vocal intergénérationnel réunissant une trentaine de choristes, hommes et femmes, animés par le plaisir de chanter ensemble. Placé sous la direction du chef de chœur Jean-Jacques Dorier, il explore un répertoire riche et varié, traversant les époques, du Moyen Âge à nos jours.

À travers ce concert, les choristes proposent une traversée sensible de l’histoire du chant, mettant en lumière la diversité des styles, des époques et des émotions. Ce projet s’inscrit pleinement dans les valeurs portées par Mi-Scène favoriser l’accès à la pratique artistique, encourager le partage entre les générations et faire vivre la culture sur le territoire.

Ce rendez-vous musical à Buvilly est l’occasion de découvrir le travail collectif mené depuis septembre 2025 et de partager un moment convivial autour du chant choral. .

Salle des Fêtes Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr

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English : Chants du Moyen Age à nos jours

L’événement Chants du Moyen Age à nos jours Poligny a été mis à jour le 2026-04-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)