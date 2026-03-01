Personnages illustres Médiathèque Poligny

Personnages illustres

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 18:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Projection de documentaires sur 10 personnages illustres (Colette, Victor Hugo, Vauban…) animée par la réalisatrice Ana-Maria Bell. Plongez dans l’univers de Louis Pasteur, Victor Hugo, Gustave Courbet, Paul-Émile Victor, Colette, grâce à des portraits instructifs et dynamiques.

La projection sera présentée par la réalisatrice Ana-Maria Bell qui est reconnue pour son engagement dans le domaine de la culture et du patrimoine. Ces films ont été produits en partenariat avec France 3, le Comité Régional du Tourisme et les soutiens de Jura Tourisme, du Pôle Pasteur, des Département du Doubs, de l’Yonne, de la Ville et Métropole de Besançon, de la ville d’Ornans…

Sur réservation .

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Personnages illustres

L’événement Personnages illustres Poligny a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA