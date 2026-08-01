Informations pratiques

Poligny

Fête de Poligny

Champ de Foire Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-21

La traditionnelle Fête de Poligny revient !

Fête foraine tous les jours !

> Vendredi 21 concours de pétanque

19h au terrains Noël Tournier. Inscription dès 18h15. Doublette formée.

Organisé par la Pétanque Polinoise

> Samedi 22 Concours de Boules

9h au boulodrome du Champ d’Orain. Ouvert à tous. Inscription au 06 85 06 12 63. Repas sur place. Organisé par l’association Bouliste Polinoise.

> Dimanche 23 course de trcacteurs à pédales

14h dans la grande rue. Inscription au 06 43 98 50 17. Organisée par Poligny en fête

> Lundi 24

8h à 13h Grande Foire sur la place des Déportés

– 21h30 Feu d’artifice derrière le camping (annulée si pluie ou sécheresse)

> Mardi 25 La Fête de Charcigny

sur le parking John Steinbeck

19h repas dansant. Sans inscription préalable.

Organisée par les Amis de Charcigny .

Champ de Foire Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr

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English : Fête de Poligny

L’événement Fête de Poligny Poligny a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA