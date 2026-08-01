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AGENDA · Poligny

Fête de Poligny Poligny

vendredi 21 août 2026 · Poligny

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Adresse
Champ de Foire
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Tarif

Poligny

Fête de Poligny

Champ de Foire Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-21

La traditionnelle Fête de Poligny revient !
Fête foraine tous les jours !

> Vendredi 21 concours de pétanque
19h au terrains Noël Tournier. Inscription dès 18h15. Doublette formée.
Organisé par la Pétanque Polinoise

> Samedi 22 Concours de Boules
9h au boulodrome du Champ d’Orain. Ouvert à tous. Inscription au 06 85 06 12 63. Repas sur place. Organisé par l’association Bouliste Polinoise.

> Dimanche 23 course de trcacteurs à pédales
14h dans la grande rue. Inscription au 06 43 98 50 17. Organisée par Poligny en fête

> Lundi 24
8h à 13h Grande Foire sur la place des Déportés
– 21h30 Feu d’artifice derrière le camping (annulée si pluie ou sécheresse)

> Mardi 25 La Fête de Charcigny
sur le parking John Steinbeck
19h repas dansant. Sans inscription préalable.
Organisée par les Amis de Charcigny   .

Champ de Foire Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71  contact@ville-poligny.fr

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English : Fête de Poligny

L’événement Fête de Poligny Poligny a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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