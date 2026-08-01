Fête de Poligny Poligny
vendredi 21 août 2026 · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Fête de Poligny
Champ de Foire Poligny Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-21
La traditionnelle Fête de Poligny revient !
Fête foraine tous les jours !
> Vendredi 21 concours de pétanque
19h au terrains Noël Tournier. Inscription dès 18h15. Doublette formée.
Organisé par la Pétanque Polinoise
> Samedi 22 Concours de Boules
9h au boulodrome du Champ d’Orain. Ouvert à tous. Inscription au 06 85 06 12 63. Repas sur place. Organisé par l’association Bouliste Polinoise.
> Dimanche 23 course de trcacteurs à pédales
14h dans la grande rue. Inscription au 06 43 98 50 17. Organisée par Poligny en fête
> Lundi 24
8h à 13h Grande Foire sur la place des Déportés
– 21h30 Feu d’artifice derrière le camping (annulée si pluie ou sécheresse)
> Mardi 25 La Fête de Charcigny
sur le parking John Steinbeck
19h repas dansant. Sans inscription préalable.
Organisée par les Amis de Charcigny .
Champ de Foire Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr
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English : Fête de Poligny
L’événement Fête de Poligny Poligny a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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