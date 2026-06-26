Carmen, oiseaux rebelles Poligny
Carmen, oiseaux rebelles Poligny samedi 22 août 2026.
Poligny
Carmen, oiseaux rebelles
Poligny Jura
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Opéra promenade
Carmen, Oiseaux rebelles, opéra promenade. De Georges Bizet I Catherine Verlaguet I Olivier Letellier I Gilles Dumoulin I Didier Puntos
Vis, oiseau rebelle, aime, de tes propres ailes Carmen, loin de l’Espagne de Bizet, chante, danse, dans les rues, les champs ou sur les places des villages de la région, au rythme de l’ensemble des Percussions Claviers de Lyon, avec ses xylophones, vibraphones, marimbas, et un piano. Quatre chanteurs lyriques et un chœur amateur font honneur aux grands airs de l’Opéra le plus populaire au monde, tandis que deux narrateurs, en quête d’un autre langage amoureux, viennent mettre en abîme leur création de l’œuvre. Ils interrogent la notion de crime passionnel. Peut-on encore aujourd’hui accepter les termes meurtre d’amour ? .
Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr
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English : Carmen, oiseaux rebelles
L’événement Carmen, oiseaux rebelles Poligny a été mis à jour le 2026-06-26 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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