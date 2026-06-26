Poligny

Carmen, oiseaux rebelles

Poligny Jura

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Opéra promenade

Carmen, Oiseaux rebelles, opéra promenade. De Georges Bizet I Catherine Verlaguet I Olivier Letellier I Gilles Dumoulin I Didier Puntos

Vis, oiseau rebelle, aime, de tes propres ailes Carmen, loin de l’Espagne de Bizet, chante, danse, dans les rues, les champs ou sur les places des villages de la région, au rythme de l’ensemble des Percussions Claviers de Lyon, avec ses xylophones, vibraphones, marimbas, et un piano. Quatre chanteurs lyriques et un chœur amateur font honneur aux grands airs de l’Opéra le plus populaire au monde, tandis que deux narrateurs, en quête d’un autre langage amoureux, viennent mettre en abîme leur création de l’œuvre. Ils interrogent la notion de crime passionnel. Peut-on encore aujourd’hui accepter les termes meurtre d’amour ? .

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr

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English : Carmen, oiseaux rebelles

L’événement Carmen, oiseaux rebelles Poligny a été mis à jour le 2026-06-26 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)