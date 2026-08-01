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AGENDA · Poligny

Grande Foire & Grand Feu d’Artifice Poligny

lundi 24 août 2026 · Poligny

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place des Déportés
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Tarif

Poligny

Grande Foire & Grand Feu d’Artifice

Place des Déportés Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 08:00:00
fin : 2026-08-24 13:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Dans le cadre de la Fête de Poligny

8h-13h grande foire
21h30 Feu d’artifice derrière le camping, annulé en cas de pluie ou de sécheresse   .

Place des Déportés Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71  contact@ville-poligny.fr

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English : Grande Foire & Grand Feu d’Artifice

L’événement Grande Foire & Grand Feu d’Artifice Poligny a été mis à jour le 2026-08-11 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

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