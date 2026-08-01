AGENDA · Poligny
Grande Foire & Grand Feu d’Artifice Poligny
lundi 24 août 2026 · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Grande Foire & Grand Feu d’Artifice
Place des Déportés Poligny Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 08:00:00
fin : 2026-08-24 13:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Dans le cadre de la Fête de Poligny
8h-13h grande foire
21h30 Feu d’artifice derrière le camping, annulé en cas de pluie ou de sécheresse .
Place des Déportés Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr
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English : Grande Foire & Grand Feu d’Artifice
L’événement Grande Foire & Grand Feu d’Artifice Poligny a été mis à jour le 2026-08-11 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
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