Informations pratiques

Poligny

Grande Foire & Grand Feu d’Artifice

Place des Déportés Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 08:00:00

fin : 2026-08-24 13:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Dans le cadre de la Fête de Poligny

8h-13h grande foire

21h30 Feu d’artifice derrière le camping, annulé en cas de pluie ou de sécheresse .

Place des Déportés Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr

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English : Grande Foire & Grand Feu d’Artifice

L’événement Grande Foire & Grand Feu d’Artifice Poligny a été mis à jour le 2026-08-11 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme