Course de tracteur à pédales Grande rue Poligny

Informations pratiques

Poligny

Course de tracteur à pédales

Grande rue Dans la Grande Rue Poligny Jura

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

1ère course de tracteur à pédales !

La Grande Rue de Poligny s’anime avec la toute première course de tracteurs à pédales. Ambiance garantie et lots pour les gagnants de 3 à 88 ans !

pré inscription par mail. .

Grande rue Dans la Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 98 50 17 polignyenfete39@gmail.com

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English : Course de tracteur à pédales

L’événement Course de tracteur à pédales Poligny a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA