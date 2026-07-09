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AGENDA · Poligny

Course de tracteur à pédales Grande rue Poligny

dimanche 23 août 2026 · Grande rue · Poligny

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Grande rue
Adresse
Dans la Grande Rue
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Tarif
2 2 2 Tarif enfant Tarif enfant

Poligny

Course de tracteur à pédales

Grande rue Dans la Grande Rue Poligny Jura

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

1ère course de tracteur à pédales !
La Grande Rue de Poligny s’anime avec la toute première course de tracteurs à pédales. Ambiance garantie et lots pour les gagnants de 3 à 88 ans !
pré inscription par mail.   .

Grande rue Dans la Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 98 50 17  polignyenfete39@gmail.com

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English : Course de tracteur à pédales

L’événement Course de tracteur à pédales Poligny a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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