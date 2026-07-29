Dégustation commentée ZAC Grimont Sud Rue des Petites Marnes Poligny
mercredi 29 juillet 2026 · ZAC Grimont Sud Rue des Petites Marnes · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Dégustation commentée
ZAC Grimont Sud Rue des Petites Marnes Domaine Noir Poligny Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:00:00
fin : 2026-08-26 18:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Dégustation commentée des différentes cuvées du domaine au caveau (climatisé), accompagnée de produits du terroir.
Sur réservation.
UN DOMAINE FAMILIAL
Amoureux de la terre et passionnés par le vin, les deux frères, Jean-Yves et Philippe cultivent le vignoble familial de 11 hectares situés à Poligny.
Les sols, constitués d’argiles et de marnes véritables terres de prédilection pour les cépages jurassiens, révèlent toute l’authenticité du terroir.
UNE AGRICULTURE RAISONNÉE
Respectueux de notre terroir, nous veillons à conserver la qualité et la nature des sols. Depuis 1991, nous pratiquons une agriculture raisonnée, certifiée par le label Terra Vitis. Depuis 2022, nous avons débuté notre conversion vers une agriculture biologique.
UNE QUALITÉ RECONNUE
Lors de la vinification, nous réalisons des cuvées par parcelle et par cépage afin de valoriser la diversité de notre terroir. L’une de nos principales préoccupations est la qualité de nos vins à laquelle nous apportons une attention particulière, de la vigne à l’élevage en cave.
Les nombreuses médailles et citations obtenues au fil des années témoignent de notre savoir-faire et viennent le récompenser.
UNE QUALITÉ RECONNUE
Lors de la vinification, nous réalisons des cuvées par parcelle et par cépage afin de valoriser la diversité de notre terroir. L’une de nos principales préoccupations est la qualité de nos vins à laquelle nous apportons une attention particulière, de la vigne à l’élevage en cave.
Les nombreuses médailles et citations obtenues au fil des années témoignent de notre savoir-faire et viennent le récompenser.
Caveau climatisé est ouvert du mardi au samedi de 10hà 12h et de 14h à 18h30 ( 19h le vendredi et samedi ) sans rendez-vous pour des dégustations individuelles . .
ZAC Grimont Sud Rue des Petites Marnes Domaine Noir Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 81 39 19 74 contact@noir-freres.com
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English : Dégustation commentée
L’événement Dégustation commentée Poligny a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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