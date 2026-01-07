Cherry Pickers Rue Jules et Charles Arnaud Poligny
vendredi 31 juillet 2026.
Cherry Pickers
Brasserie The Baboon Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concert
Cherry Pickers seront présents pour une belle soirée post-punk , rock indé et electro !
Brasserie The Baboon Food, bières & good vibes garanti .
Rue Jules et Charles Arnaud Brasserie The Baboon Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@thebaboon.fr
