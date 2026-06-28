Le Poulailler du Barzing 2 Barzing Poligny
Le Poulailler du Barzing 2 Barzing Poligny dimanche 28 juin 2026.
Poligny
Le Poulailler du Barzing 2
Barzing 70 Grande Rue Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-07-05 14:00:00
Date(s) :
2026-06-28 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25
Exposition.
Encres de Patrice Gouttefanjat, atelier La pierre qui encre, lithographie.
L’atelier lithographique faire revivre ce métier d’art tout en utilisant le matériel et les techniques de l’époque, situé à Arbois.
Le Barzing Venez déguster les meilleurs vins natures, bières, et autres alcools de la région. .
Barzing 70 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le Poulailler du Barzing 2
L’événement Le Poulailler du Barzing 2 Poligny a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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