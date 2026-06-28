UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Poulailler du Barzing 2 Barzing Poligny

Le Poulailler du Barzing 2 Barzing Poligny dimanche 28 juin 2026.

Lieu
Barzing
Adresse
70 Grande Rue
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Début
dimanche 28 juin 2026
Fin
dimanche 28 juin 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Poligny

Le Poulailler du Barzing 2

Barzing 70 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-07-05 14:00:00

Date(s) :
2026-06-28 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Exposition.
Encres de Patrice Gouttefanjat, atelier La pierre qui encre, lithographie.

L’atelier lithographique faire revivre ce métier d’art tout en utilisant le matériel et les techniques de l’époque, situé à Arbois.

Le Barzing Venez déguster les meilleurs vins natures, bières, et autres alcools de la région.   .

Barzing 70 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Poulailler du Barzing 2

L’événement Le Poulailler du Barzing 2 Poligny a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

À voir aussi à Poligny (Jura)