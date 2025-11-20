Les Gressins aux Comté Maison du Comté Poligny jeudi 9 juillet 2026.

Poligny

Les Gressins aux Comté

Maison du Comté 1 Rue du Comté Poligny Jura

Tarif : 12.1 – 12.1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Durée d’environ 1h30

Atelier Cuisine pour les enfants de 4 à 12 ans

Viens fabriquer et déguster les Gressins au Comté, pour un après-ski savoureux et facile à partager !

Les enfants repartiront avec des recettes Comté et un diplôme d’apprenti cuisinier. Visite du musée comprise .

Maison du Comté 1 Rue du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Gressins aux Comté

L’événement Les Gressins aux Comté Poligny a été mis à jour le 2026-06-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)