Poligny

Balades des saveurs

Place des déportés Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Balades des saveurs à Poligny

Venez découvrir le patrimoine polinois lors de nos soirées dégustation.

Itinéraire dans la vieille ville avec des stations gourmandes fromages, charcuteries, vins et sucreries.

Rendez-vous sur la Place des Déportés

Sur réservation à la Crémerie Juramonts 03 84 37 12 22

Organisée par l’association les Pestes (Patrimoine et Saveurs, Tourisme et Spécialités) .

Place des déportés Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 12 22

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English : Balades des saveurs

L’événement Balades des saveurs Poligny a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA