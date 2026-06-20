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Balades des saveurs Poligny

Balades des saveurs Poligny mercredi 22 juillet 2026.

Adresse
Place des déportés
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Poligny

Balades des saveurs

Place des déportés Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Balades des saveurs à Poligny

Venez découvrir le patrimoine polinois lors de nos soirées dégustation.
Itinéraire dans la vieille ville avec des stations gourmandes fromages, charcuteries, vins et sucreries.

Rendez-vous sur la Place des Déportés
Sur réservation à la Crémerie Juramonts 03 84 37 12 22

Organisée par l’association les Pestes (Patrimoine et Saveurs, Tourisme et Spécialités)   .

Place des déportés Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 12 22 

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English : Balades des saveurs

L’événement Balades des saveurs Poligny a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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