Balades des saveurs Poligny
Balades des saveurs Poligny mercredi 22 juillet 2026.
Poligny
Balades des saveurs
Place des déportés Poligny Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Balades des saveurs à Poligny
Venez découvrir le patrimoine polinois lors de nos soirées dégustation.
Itinéraire dans la vieille ville avec des stations gourmandes fromages, charcuteries, vins et sucreries.
Rendez-vous sur la Place des Déportés
Sur réservation à la Crémerie Juramonts 03 84 37 12 22
Organisée par l’association les Pestes (Patrimoine et Saveurs, Tourisme et Spécialités) .
Place des déportés Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 12 22
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English : Balades des saveurs
L’événement Balades des saveurs Poligny a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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