Cookies Comté, courgette, menthe Rue du Comté Poligny
Cookies Comté, courgette, menthe Rue du Comté Poligny jeudi 9 juillet 2026.
Poligny
Cookies Comté, courgette, menthe
Rue du Comté Maison du Comté Poligny Jura
Tarif : 12.1 – 12.1 – 12.1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Atelier Cuisine
Fabrication de Cookies Comté, courgette et menthe !
Pour les enfants de 7 à 12 ans visite libre et dégustation comprise .
Rue du Comté Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
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English : Cookies Comté, courgette, menthe
L’événement Cookies Comté, courgette, menthe Poligny a été mis à jour le 2026-06-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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