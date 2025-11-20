Cookies Comté, courgette, menthe Rue du Comté Poligny

Poligny

Cookies Comté, courgette, menthe

Rue du Comté Maison du Comté Poligny Jura

Tarif : 12.1 – 12.1 – 12.1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Atelier Cuisine

Fabrication de Cookies Comté, courgette et menthe !

Pour les enfants de 7 à 12 ans visite libre et dégustation comprise .

Rue du Comté Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cookies Comté, courgette, menthe

L’événement Cookies Comté, courgette, menthe Poligny a été mis à jour le 2026-06-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)