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Cookies Comté, courgette, menthe Rue du Comté Poligny

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Cookies Comté, courgette, menthe Rue du Comté Poligny jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Rue du Comté

Adresse : Maison du Comté

Ville : 39800 Poligny

Département : Jura

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 12.1 12.1 12.1 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Poligny

Cookies Comté, courgette, menthe

Rue du Comté Maison du Comté Poligny Jura

Tarif : 12.1 – 12.1 – 12.1 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Atelier Cuisine
Fabrication de Cookies Comté, courgette et menthe !
Pour les enfants de 7 à 12 ans visite libre et dégustation comprise   .

Rue du Comté Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40  info@maisonducomte.com

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English : Cookies Comté, courgette, menthe

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