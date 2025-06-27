Comté aux accords insolites Route de Lons Poligny

Comté aux accords insolites

Route de Lons Maison du Comté Poligny Jura

Tarif : 13.1 – 13.1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 09:45:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27

Nouveauté !

Visite guidée pour les familles et dégustation de Comté avec deux accords insolites ! .

Route de Lons Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Comté aux accords insolites

L’événement Comté aux accords insolites Poligny a été mis à jour le 2026-03-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)