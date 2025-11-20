Les aventures de Comtesse et la petite souris Maison du Comté Poligny vendredi 10 juillet 2026.

Poligny

Les aventures de Comtesse et la petite souris

Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny Jura

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Théâtre de marionnettes pour enfant Les aventures de Comtesse et la petite souris

Éveil à la dégustation comprise visite comprise.

Pour les enfants de 2 à 6 ans .

Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com

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English : Les aventures de Comtesse et la petite souris

L’événement Les aventures de Comtesse et la petite souris Poligny a été mis à jour le 2026-06-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)