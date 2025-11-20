Les aventures de Comtesse et la petite souris Maison du Comté Poligny
Les aventures de Comtesse et la petite souris Maison du Comté Poligny vendredi 10 juillet 2026.
Poligny
Les aventures de Comtesse et la petite souris
Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny Jura
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Théâtre de marionnettes pour enfant Les aventures de Comtesse et la petite souris
Éveil à la dégustation comprise visite comprise.
Pour les enfants de 2 à 6 ans .
Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
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English : Les aventures de Comtesse et la petite souris
L’événement Les aventures de Comtesse et la petite souris Poligny a été mis à jour le 2026-06-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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