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Les aventures de Comtesse et la petite souris Maison du Comté Poligny

Les aventures de Comtesse et la petite souris Maison du Comté Poligny

Les aventures de Comtesse et la petite souris Maison du Comté Poligny vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Maison du Comté

Adresse : 1 Rue du Comte

Ville : 39800 Poligny

Département : Jura

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5 Tarif enfant Tarif enfant

Poligny

Les aventures de Comtesse et la petite souris

Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny Jura

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Théâtre de marionnettes pour enfant Les aventures de Comtesse et la petite souris
Éveil à la dégustation comprise visite comprise.
Pour les enfants de 2 à 6 ans   .

Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40  info@maisonducomte.com

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English : Les aventures de Comtesse et la petite souris

L’événement Les aventures de Comtesse et la petite souris Poligny a été mis à jour le 2026-06-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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